В кабмине сочли запрет на продажу сигарет в киосках дискриминацией

В правительстве РФ назвали подготовленный Минздравом запрет на продажу табачных изделий в торговых объектах общей площадью менее 50 кв. м дискриминацией, сообщает РБК со ссылкой на заключение экспертного совета при кабмине.

В документе Минздраву предлагается доработать табачную концепцию, так как предложенная мера создаст дискриминационные условия для среднего и малого предпринимательства по сравнению с крупным.

«Такая дискриминация противоречит принципам российского антимонопольного законодательства и может привести к тому, что небольшие розничные торговые точки будут вытеснены с рынка крупными розничными сетями, которые занимают более прочную позицию на рынке», — подчеркнули эксперты издания. Таким образом, появившееся конкурентное преимущество вызовет перераспределение объемов продаж в пользу крупных сетей.

Собеседники РБК также отметили, что подобный запрет «ничем не обоснован с экономической точки зрения», и предположили возможный рост нелегальной торговли табачной продукцией.

В правительстве также назвали «крайне спорной» идею Минздрава лишить бюджетной поддержки фильмы, в которых есть сцены с курением.

«Это может означать, например, запрет субсидирования фильмов о Второй мировой войне или об иных исторических событиях в России и в мире, в том числе научно-популярных и просветительских», — пояснили эксперты.