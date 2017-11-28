Россия за три года потратит на оборону почти 7 трлн рублей

Заместитель министра финансов России Леонид Горнин заявил, что в ближайшие три года на расходы в сфере национальной обороны будет потрачено 6,8 трлн рублей из госбюджета, сообщает «Интерфакс».

В ходе заседания комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Горнин уточнил: «Проектом федерального бюджета 2018-2020 расходы в сфере национальной обороны и национальной безопасности, правоохранительной деятельности зафиксированы в объеме 2,271 трлн рублей, в 2019 году — 2,228 трлн рублей и на 2020 год — 2,295 трлн рублей».

Представитель Минфина рассказал также о внесенных в план расходов коррективах: «Текущее содержание Вооруженных сил РФ, включая продовольствие, транспортное обеспечение, содержание объектов инфраструктуры в 2018 году мы откорректировали на сумму более чем 62 млрд рублей, выполнение Вооруженными силами РФ отдельных мероприятий по 2018 году на сумму более 14 млрд рублей, на оплату коммунальных услуг и обеспечение топливом ГСМ, а также продовольствием в 2018 году дополнительно было предусмотрено 23 млрд рублей».

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал, что в 2018 году расходы из бюджета страны на оборону будут снижены. Отметим, согласно представленным Россией Управлению ООН по вопросам разоружения данным, в 2016 году расходы федерального бюджета по статье «Национальная оборона» составляли почти 3,8 трлн рублей.