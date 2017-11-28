РЖД к Дню пассажира ввели 50%-ную скидку на все места в плацкарте

Дочернее предприятие ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Федеральная пассажирская компания объявила о снижении вдвое стоимости билетов на все места в плацкартных вагонах и на верхние места в купейных вагонах. Скидка приурочена к 4 декабря – Дню пассажира в Росии.

С 28 ноября по 27 декабря акция распространится почти на все маршруты, кроме фирменных поездов «Москва – Назрань» и «Москва – Нальчик», за исключением группы вагонов «Москва – Анапа»,

Скидка применяется к стоимости проезда и не распространяется на дополнительные услуги, в том числе покупку постельного белья. Скидки при оформлении проездных документов не суммируются, пассажир вправе выбрать наиболее выгодный для него специальный тариф.

Продажа билетов по специальным ценам уже открыта, их количество по акции ограничено.