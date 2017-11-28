Минобрнауки осудил запрет приглашать Деда Мороза в детские сады

Директор департамента информационной политики Министерства образования и науки РФ Андрей Емельянов прокомментировал появившиеся ранее в средствах массовой информации сообщения о том, что в ряде российских городов запретили приглашать актеров в роли Деда Мороза на утренники в детских садах, сообщает ТАСС.

По данным «Московского комсомольца», такие случаи отмечены в Новосибирске, Казани, Самаре, Кирове. При этом в детских садах ссылаются на рекомендации психологов, которые полагают, что маленькие дети могут испугаться Деда Мороза.

Емельянов, комментируя данную информацию, отметил, что решение по мероприятиям в детских садах должно приниматься совместно и администрацией учреждения, и родителями детей. Чиновник подчеркнул: «Однако какие-либо нормативные запреты, тем более запреты героев столь традиционных для нашей страны праздников, министерство считает излишним».