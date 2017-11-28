ЕСПЧ обязал Россию выплатить фигуранту «болотного дела» 10 тысяч евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил фигуранту «болотного дела» Николаю Кавказскому компенсацию за нарушения во время задержания и суда в размере 10 тысяч евро.

Николай Кавказский был задержан через месяц после беспорядков на Болотной площади, в июне 2012 года. В 2013 году он был амнистирован.

Адвокаты обжаловали содержание Кавказского под стражей до суда, несмотря на справку о хронических заболеваниях, и домашний арест после резкого ухудшения состояния здоровья.

ЕСПЧ также подтвердил правомерность претензий к российским властям по поводу бесчеловечного отношения (запрета на пытки) и нарушения права обвиняемого на судебное разбирательство в разумные сроки.