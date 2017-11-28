В Москве эвакуируют все отделения Альфа-банка

Московские правоохранительные органы проверяют анонимное сообщение о минировании всех столичных отделений Альфа-банка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Собеседник агентства заявил, что в рамках проверки в отделениях банка проводится эвакуация.

Напомним, с сентября по России прокатилась волна телефонного терроризма — в сотнях городов фиксировались анонимные сообщения о минировании, которые затем не подтверждались. Так, в октябре прошла эвакуация во всех российских офисах «Райффайзенбанка».

Проверка сообщений и эвакуация якобы заминированных объектов нанесли ущерб, исчисляемый сотнями миллионов рублей. На этом фоне Госдума РФ одобрила поправку в действующее законодательство, допускающую блокировку номеров «телефонных террористов».