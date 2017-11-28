В Минобороны опровергли попытку небезопасного перехвата самолета-разведчика ВМС США

По данным Минобороны РФ, 25 ноября истребитель Су-30 обнаружил над нейтральными водами Черного моря самолет-разведчик ВВС США Р-8А Poseidon. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«После своего обнаружения российским истребителем американский самолет изменил траекторию на удаление от воздушного пространства России», — говорится в сообщении.

Представитель Пентагона Мишель Бальданза ранее пожаловалась телеканалу CNN на «небезопасный» перехват российским истребителем американского самолета-разведчика. Причем она назвала его патрульным самолетом, который «не делал ничего, чтобы спровоцировать подобное поведение российской стороны».

Она сообщила, что Су-30 приблизился на 15 метров, и вынудил Poseidon совершить резкий маневр.