Глава ФИФА подтвердила отсутствие доказательств допинга в российском футболе

Генеральный секретарь Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Фатма Самура сообщила РБК, что у нее нет оснований считать, что в российском футболе масштабно используется допинг. Она подчеркнула, что никакими данными об этом организация не располагает.

«ФИФА нетерпимо относится к допингу. Мы тесно сотрудничали с WADA (Всемирным антидопинговым агентством) и [главой комиссии WADA Ричардом] Маклареном. Хочу подчеркнуть, что пока нет доказательств масштабного использования допинга среди футболистов, но если они появятся, санкции будут жесткими», — сказала Самура.

26 ноября адвокат экс-директора Московской антидопинговой лаборатрии Григория Родченкова сообщил, что у его клиента есть доказательства того, что игроки российской сборной по футболу употребляют допинг.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал эти слухи полнейшей глупостью: «Если появится на сайте ФИФА, то есть возможность порассуждать. А пока это дешевая провокация, цель которой — втянуть всех в дискуссию».