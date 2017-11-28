Дмитрий Хворостовский посмертно номинирован на «Грэмми»

Оперный певец Дмитрий Хворостовский, который скончался 22 ноября после двухлетней борьбы с онкологическим заболеванием, посмертно номинирован на главную музыкальную премию США «Грэмми» (Grammy Awards), сообщает РИА Новости.

Хворостовский и дирижер Константин Орбелян включены в число номинантов в номинации «Лучший классический вокальный сольный альбом» за диск «Свиридов: Отчалившая Русь».

Обладатели «Грэмми» будут объявлены 28 января 2018 года.