28 ноября 2017, 18:15
Дмитрий Хворостовский посмертно номинирован на «Грэмми»
Оперный певец Дмитрий Хворостовский, который скончался 22 ноября после двухлетней борьбы с онкологическим заболеванием, посмертно номинирован на главную музыкальную премию США «Грэмми» (Grammy Awards), сообщает РИА Новости.
Хворостовский и дирижер Константин Орбелян включены в число номинантов в номинации «Лучший классический вокальный сольный альбом» за диск «Свиридов: Отчалившая Русь».
Обладатели «Грэмми» будут объявлены 28 января 2018 года.
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