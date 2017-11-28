Песков опроверг подготовку интервью Путина Юрию Дудю

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в средствах массовой информации сообщения о том, что глава государства Владимир Путин даст интервью блогеру Юрию Дудю, сообщает РИА Новости.

Ранее три источника, близкие к администрации президента, рассказали Znak.сom, что российскому лидеру подбирают актуальные форматы презентации для предвыборной кампании. В частности, был озвучен вариант большого «человечного» интервью, которое Путин может дать «совершенно неожиданному медийному лицу». В качестве такого неожиданного лица СМИ назвали главного редактора Sports.ru Юрия Дудя, известного благодаря своему YouTube-каналу «вДудь», на котором публикуются интервью со звездами политики, бизнеса, культуры.

Дмитрий Песков заявил: «Я особо не располагаю информацией о таких публикациях, поэтому ничего вам не могу сказать. Но эта информация не соответствует действительности».

Представитель Кремля также ответил отрицательно на вопрос, ведется ли с представителями Дудя обсуждение интервью с первым лицом государства.