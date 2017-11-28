Путин назвал беспардонным вмешательство ювенальной юстиции в семьи

Президент РФ Владимир Путин на заседании президентского Координационного совета по реализации стратегии в интересах детей заявил, что государство не должно вмешиваться в дела семьи. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Здесь есть вопросы, которые требуют особого внимания. И ущемлять интересы родителей недопустимо. У нас есть свои традиции, традиции крепкой семьи, и вот это беспардонное вмешательство в семейную жизнь недопустимо», — заявил Путин по поводу ювенальной юстиции.

Ранее стало известно, что российский лидер объявил о перезагрузке политики демографического развития страны. Путин заявил о введении ежемесячных выплат семьям, где рождает первый ребенок. С января 2018 года они составят 10,5 тысяч рублей и будут выплачиваться до достижения ребенком полуторогодовалого возраста.