СМИ узнали о закрытии уголовного дела против Кехмана

Следственный департамент (СД) МВД прекратил уголовное преследование экс-гендиректора группы компаний JFC Владимира Кехмана и двух других фигурантов, обвиняемых в хищении у банков 20 млрд рублей. Как стало известно «Коммерсанту», дело было переквалифицировано с мошенничества на незаконное получение кредитов.

Это позволило прекратить преследование по не реабилитирующим обстоятельствам за истечением сроков давности — расследование длилось 60 месяцев. Генпрокурор сейчас проверяет законность этого решения.

Уголовное дело главы обанкротившейся компании JFC и ее экс-топ-менеджеров Андрея Афанасьева и Юлии Захаровой вела следователь МВД, недавно вышедшая на пенсию. Получивший материалы старший следователь по особо важным делам управления по расследованию организованной преступной деятельности СД МВД Дмитрий Гришин прекратил уголовное дело о мошенничестве. Одновременно он возбудил дело о незаконном получении кредитов на сумму 20,2 млрд рублей, полученных в Сбербанке, «Уралсибе», Промсвязьбанке, Банке Москвы и других.