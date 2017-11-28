Прокурор Ниццы потребовал взять Керимова под стражу

Прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр заявил, что его ведомство подало апелляцию на решение суда об освобождении российского сенатора Сулеймана Керимова под залог, сообщает ТАСС.

Напомним, Керимову во Франции предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. При этом суд не стал заключать сенатора под стражу, ограничившись залогом в 5 млн евро и обязанностью Керимова несколько раз в неделю отмечаться в полиции.

Однако прокурор Ниццы считает принятые меры недостаточными: «Я не считаю, что в настоящее время они пропорциональны существующим рискам и крупным доходам, а также личности самого господина Керимова».

Российская сторона настаивает на дипломатическом иммунитете Керимова: МИД РФ направил во Францию ноту протеста с указанием, что российский сенатор является должностным лицом и обладает иммунитетом. Однако в МИД Франции подчеркивают, что дипломатический иммунитет Керимова не может защитить его от преследования по сути предъявляемых ему обвинений, поскольку распространяется только на действия, которые он выполняет в рамках своих сенаторских обязанностей.