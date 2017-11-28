Обвинение попросило для экс-губернатора Сахалина 13 лет строгого режима

Государственный обвинитель в Южно-Сахалинском городском суде, где слушается дело в отношении бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина, попросил приговорить экс-губернатора к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает «Интерфакс».

Напомним, Хорошавина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем. Бывшему губернатору вменяется восемь эпизодов получения взятки на общую сумму около 522 млн рублей.

Обвинение просит суд помимо лишения свободы назначить Хорошавину штраф в размере 500 млн рублей.

Хорошавин не признает свою вину во вменяемых ему преступлениях.