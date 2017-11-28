Капсулу с прахом Хворостовского захоронят на Новодевичьем кладбище

На Новодевичьем кладбище в Москве недалеко от могилы Федора Шаляпина будет захоронена капсула с частицей праха оперного певца Дмитрия Хворостовского, церемония начнется в 13:00 28 ноября. Об этом пишет ТАСС.

Вторую часть праха артиста, по словам врио губернатора Красноярского края Александра Усса, согласно его завещанию вскоре доставят в Красноярск. Региональные власти сообщили, что урна будет храниться несколько месяцев, пока не решатся все вопросы с ее местопребыванием.

Александр Усс высказал предположение, что на набережной Енисея возможно создание мемориального комплекса или присвоение имени певца институту искусств, в котором он учился. Возможно, имя Хворостовского будет дано театру оперы и балета, в котором он начал свою карьеру, или Большому концертному залу, в котором состоялось его последнее выступление.

Прощание с Дмитрием Хворостовским в Москве прошло 27 ноября в Концертном зале им. П. И. Чайковского. Певец скончался 22 ноября после двухлетней борьбы с онкологическим заболеванием.