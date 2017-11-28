МОК лишил Россию еще двух медалей Сочи-2014

Международный олимпийский комитет (МОК) признал российских биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову виновными в нарушении антидопинговых правил, говорится в сообщении МОК.

Спортсменки пожизненно дисквалифицированы, их результаты на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году аннулированы. Таким образом, Россия лишилась еще двух медалей Сочи-2014: Вилухина тогда стала второй в спринте, а также вместе с Романовой вошла в состав эстафетной команды, которая выиграла серебро.

Поскольку аннулированы результаты эстафетной гонки, медали должны будут сдать также Ольга Зайцева и Екатерина Шумилова, которые участвовали в эстафете.

Ранее комиссия МОК приняла решение лишить главу Российской федерации бобслея Александра Зубкова двух золотых медалей из Сочи-2014 за соревнования в двойках и четверках. После этого Россия лишилась первого места в медальном зачете ОИ-2014.



Также были аннулированы результаты выступления бобслеистов Ольги Стульневой, Алексея Негодайло, Дмитрия Труненкова, конькобежцев Александра Румянцева и Ольги Фаткулиной, скелетонистов Александра Третьякова, Елены Никитиной, Марии Орловой, Ольги Потылициной, Сергея Чудинова, лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Юлии Ивановой, Евгении Шаповаловой.