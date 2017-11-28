В молдавском аэропорту задержаны сотрудники «России 1» и «Звезды»

В Кишиневе были задержаны пограничниками продюсер ВГТРК Марина Сафронова и обозреватель телеканала «Звезда» Алексей Самолетов, сообщает РИА Новости.

«Они заявили, что приехали с частным визитом, но не смогли подтвердить сказанное, а затем были выяснены их настоящие намерения», — заявили в пресс-службе пограничной полиции Молдавии, не уточнив, что подразумевается под «настоящими намерениями».

В ведомстве сообщили, что следующим рейсом они вернутся в Россию.

«Уже сейчас можно сказать, что это не первый случай, когда представители российских СМИ сталкиваются с неприемлемым отношением со стороны молдавских властей», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Самолетов и Сафронова заявили, что приехали на показ телефильма «Битва за "Салют"».