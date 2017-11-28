СМИ узнали о возможном падении спутника «Метеор-М»

Запущенный с космодрома Восточный спутник «Метеор-М» мог упасть в океан, не достигнув заданной орбиты, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Существует версия, что «Метеор-М» с ракетой-носителем находится на нерасчетной орбите, сообщил источник «Интерфакса».

«Предварительно разгонный блок не дал второй импульс, космический аппарат находится на нерасчетной орбите», — сказал источник агентства.

Ранее стало известно, что спутник не вышел на связь после того, как, по предварительным расчетам, должен был достигнуть целевой орбиты. Даже спустя два часа телеметрия не появилась, что возможно в случае нештатной ситуации.

В Роскосмосе заявили, что головная часть ракеты в расчетное время штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя.

Также там подтвердили, что специалистам ведомства не удалось установить связь со спутником «Метеор-М» из-за отсутствия аппарата на целевой орбите.