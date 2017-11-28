Семьи в РФ получат субсидии по ипотеке за рождение второго или третьего ребенка

Президент РФ Владимир Путин объявил о старте программы по субсидированию процентной ставки по ипотеке для семей со вторым и третьим ребенком, сообщает «Интерфакс».

На заседании координационного совета при президенте по реализации национальной стратегии в интересах детей глава государства заявил: «Предлагаю запустить специальную программу ипотечного кредитования. Ее возможностями смогут воспользоваться те семьи, в которых с 1 января 2018 года рождается второй или третий ребенок. Покупая жилье на первичном рынке или рефинансируя ранее полученные ипотечные кредиты, семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх 6% годовых».

Российский лидер пояснил, что если семья со вторым или третьим ребенком возьмет ипотеку по субсидированной ставке в рамках новой программы, то вместо средневзвешенной ставки по ипотеке придется выплачивать лишь 6%, а с оплатой доли в 4,5% поможет государство.

Владимир Путин отметил: «По оценке Минстроя, в предстоящие пять лет эта программа может охватить свыше 500 тысяч семей».

Ранее российский президент анонсировал начало ежемесячных выплат на рождение в семье первого ребенка.