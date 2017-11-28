Илон Маск отверг причастность к созданию биткоина

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск ответил в своем твиттере на заявление бывшего стажера SpaceX о причастности к созданию криптовалюты биткоин.

Ранее студент Йельского университета и бывший стажер SpaceX Сахил Гупта заявил, что Маск может стоять за созданием биткоина, поскольку обладает надлежащими знаниями криптографии и экономики, а также использует в своих проектах C++, которым владел и создатель биткоина.

Однако Маск ответил: «Неправда. Друг прислал мне несколько биткоинов пару лет назад, но я не знаю, где они».

Not true. A friend sent me part of a BTC a few years, but I don’t know where it is. — Elon Musk (@elonmusk) 28 ноября 2017 г.

Между тем курс биткоина приблизился к очередной психологической отметке в 10 тысяч долларов — по состоянию на 10:00 мск курс криптовалюты составляет 9874 доллара, причем отметки в 9 тысяч долларов показатель достиг всего два дня назад, 26 ноября.