Илон Маск отверг причастность к созданию биткоина

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск ответил в своем твиттере на заявление бывшего стажера SpaceX о причастности к созданию криптовалюты биткоин.

Ранее студент Йельского университета и бывший стажер SpaceX Сахил Гупта заявил, что Маск может стоять за созданием биткоина, поскольку обладает надлежащими знаниями криптографии и экономики, а также использует в своих проектах C++, которым владел и создатель биткоина.

Однако Маск ответил: «Неправда. Друг прислал мне несколько биткоинов пару лет назад, но я не знаю, где они».

Not true. A friend sent me part of a BTC a few years, but I don’t know where it is.