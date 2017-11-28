Роскомнадзор наказал The New Times за гиперссылки

Роскомнадзор составил протоколы о нарушении закона «О средствах массовой информации» в статье о запрещении распространения материалов с нецензурной бранью в отношении сайта The New Times.

Претензии ведомства вызвали три гиперссылки на материалы, содержащие матерные выражения.

«Нас карают за действия, которые мы в принципе не совершали, лишь, следуя правилам копирайта и защиты прав интеллектуальной собственности, сослались на источники новостей», — заявил адвокат The New Times Вадим Прохоров.

Издание отмечает, что, несмотря на составленные протоколы, предупреждение сайту вынесено не было. По закону Роскомнадзор может обратиться в суд с требованием закрыть сайт после двух предупреждений в течение года.