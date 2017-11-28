Манфред Мохаб опроверг разговор с Reuters о «дочери Путина»

Вице-президент Всемирной конфедерации рок-н-ролла (WRRC) по юридическим вопросам Манфред Мохаб опроверг разговор с агентством Reuters о «дочери Путина». Об этом он заявил РБК.

Ранее Reuters оповестило читателей, что Мохаб подтвердил информацию о том, что Катерина Тихонова, еще один вице-президент конфедерации, является дочерью президента РФ Владимира Путина.

Манфред Мохаб подчеркнул, что вообще не обсуждал родственные связи Тихоновой и российского лидера. Он также отметил, что на первенстве Европы по акробатическому рок-н-роллу, проходящему в Москве, очень шумно.

«Иногда я не мог слышать, что сам говорю. Нормальный разговор был невозможен. Некоторые вещи, может быть, я понял неправильно, но абсолютно точно, что я не подтверждал того, что не знаю. В нашем разговоре [с журналистом Reuters] имя Путина не упоминалось. Было очень шумно, я не мог понять... что они имели в виду», — сказал Мохаб.