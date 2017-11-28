Пентагон пожаловался на перехват Россией самолета ВМС США

Российский истребитель Су-30 перехватил противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon. Об этом заявила официальный представитель Пентагона Мишель Балданза, сообщает CNN.

По словам Балданзы, американский самолет «работал в международном воздушном пространстве и не сделал ничего, чтобы спровоцировать такие действия российской стороны». Действия пилота российского истребителя представитель Пентагона назвала небезопасными.

Официальные комментарии российской стороны в данной связи пока не последовали.