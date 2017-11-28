Кремль признал невозможность имплементации минских соглашений без США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на участие Вашингтона в фактическом осуществлении Минских соглашений. Об этом сообщает РИА Новости.

«Россия видит конструктив в попытках каким-то образом реанимировать процесс имплементации минских договоренностей, и мы рассчитываем, что США здесь тоже свою долю пути пройдут», — отметил он.

По мнению Пескова, без участия США в процессе его координация будет «практически невозможна».

Напомним, спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер ранее заявил, что американский президент Дональд Трамп хочет восстановления целостности Украины. Он также назвал перспективы примирения «тусклыми», а белградскую встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым «шагом назад».