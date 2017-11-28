Кремль пообещал ответить МОК «всеми возможными средствами»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал очередное решение дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета о лишении России медалей Олимпийских игр 2014 года в Сочи, сообщает РБК.

Напомним, МОК признал биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно дисквалифицировал, а также лишил серебряных медалей ОИ-2014.

На сегодняшний день аннулированы олимпийские результаты 19 российских спортсменов, а Россия лишилась первого места в медальном зачете сочинской Олимпиады. При этом наказанные спортсмены, в частности, Вилухина, заявляют о своей «чистоте» и политизированности решений МОК.

Песков, комментируя ситуацию, заявил: «Вы знаете наше отношение. Эти решения безосновательны, мы не согласны с такими решениями. Главное — продолжать планомерную деятельность по защите интересов наших спортсменов».