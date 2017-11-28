ФИФА показала официальный плакат ЧМ-2018

В Московском метро состоялась презентация официального плаката ЧМ-2018, сообщает Международная федерация футбола (ФИФА).

Его автором стал известный дизайнер Игорь Гурович, сделавшей центральной фигурой работы советского вратаря Льва Яшина.

«Официальный Плакат ЧМ-2018 является настоящим отражением художественного и футбольного наследия России. Мы очень гордимся этим прекрасным и знаковым произведением, которое прославляет столь легендарную для футбола личность и символизирует приближение Чемпионата мира в России», — отметила Генеральный секретарь FIFA Фатма Самура.

Председатель Оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко выразил уверенность, что представленный плакат станет одним из самых ярких образов чемпионата.