ФИФА показала официальный плакат ЧМ-2018
В Московском метро состоялась презентация официального плаката ЧМ-2018, сообщает Международная федерация футбола (ФИФА).
Его автором стал известный дизайнер Игорь Гурович, сделавшей центральной фигурой работы советского вратаря Льва Яшина.
«Официальный Плакат ЧМ-2018 является настоящим отражением художественного и футбольного наследия России. Мы очень гордимся этим прекрасным и знаковым произведением, которое прославляет столь легендарную для футбола личность и символизирует приближение Чемпионата мира в России», — отметила Генеральный секретарь FIFA Фатма Самура.
Председатель Оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко выразил уверенность, что представленный плакат станет одним из самых ярких образов чемпионата.
⚡️Встречайте: представлен Официальный Плакат #ЧМ2018!— Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 28 ноября 2017 г.
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ℹ️Центральной фигурой Плаката стал легендарный вратарь Лев Яшин 🇷🇺👏 pic.twitter.com/LzCrSJIfiA