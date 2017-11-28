Протодиакон Кураев обвинил в неудачном пуске с Восточного священника

Протодиакон Андрей Кураев в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал ответственным за неудачный запуск «Союза-2.1б» епископа Благовещенского и Тынденского Лукиана, освятившего ракету 27 ноября.

«Если человек нечто делает, а выходит плохо, то для него это вопрос задуматься, правильно ли он делает. Очень странно, что церковь вроде предоставляет услуги, но никогда не отвечает за качество этих услуг. В этом есть некоторая проблема», — заявил он.

Кураев сказал, что это вопрос совести, который также должен задать себе и епископ Иоанн, который освящал подлодку «Курск».

Ранее источник «Интерфакса» сообщал, что причиной аварии стал человеческий фактор.

«Возникла ошибка в полетном задании ракеты-носителя и разгонного блока "Фрегат", в результате чего первый импульс был выдан не в той ориентации, которая необходима, поэтому разгонный блок вместе со спутником вошел в атмосферу и упал в Атлантический океан», — сообщил он агентству.

Источник в ракетно-космической отрасли рассказал ТАСС, что пока рано говорить о потере спутника, так как на нерасчетной орбите сейчас ведутся его активные поиски.