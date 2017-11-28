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28 ноября 2017, 11:46
Амурская область космодром Восточный космос ракета спутники

СМИ сообщили о проблемах при втором пуске с Восточного

Космодром «Восточный»
Космодром «Восточный»
Фото: federalspace.ru

В ходе второго запуска в истории космодрома Восточный в Амурской области возникли проблемы, рассказал «Интерфаксу» источник в ракетно-космической отрасли.

Напомним, утром 28 ноября с космодрома стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Метеор-М» №2-1.

Источник агентства заявил: «Спутник "Метеор-М" должен был отделиться в 9:32 по Москве и начать передавать телеметрию. Пока телеметрия не получена, предварительно возникла нештатная ситуация на этапе полета разгонного блока "Фрегат"».

При этом в Роскосмосе утверждают, что космическая головная часть ракеты в расчетное время штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя.

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