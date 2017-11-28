Роскомнадзор представил основания запрета зарубежных печатных СМИ

Роскомнадзор разработал процедуру прекращения распространения зарубежных периодических изданий, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Основанием для аннулирования разрешения может стать нарушение закона о противодействии экстремизму и злоупотребление свободой СМИ, в частности, разглашение сведений, составляющих гостайну, распространение «порнографии, культа насилия и жестокости» и «нецензурной брани».

В течение дня после выявления факта несоответствия законам РФ территориальный орган Роскомнадзора должен уведомить об этом соответствующее управление ведомства. После этого в течение пяти дней о нарушении будет уведомлен глава Роскомнадзора, который примет решение по запрету на распространение издания.

«Создается механизм на законных основаниях запрещать распространять иностранные газеты в виде их физических версий. Это может быть The New York Times, немецкие и французские газеты»,— сказал изданию член президентского Совета по правам человека Иван Засурский.