Пчелы научат роботов-опылителей переносить пыльцу

На 70-й ежегодной конференции отделения гидроаэродинамики Американского физического общества группа ученых из Технологического института Джорджии рассказала об исследовании приспособлений, позволяющих пчелам переносить в улей собранную ими пыльцу.

Наблюдая за возвращающимися в улей пчелами, можно заметить на третьей паре ног у них ярко-желтые утолщения. Пчеловоды называют их обножкой. Обножка представляет собой склеенные зерна пыльцы, которые пчела счищает со всего своего тела специальными щеточками на ногах. Обножка может составлять до 30% от веса пчелы. Пыльца доставляется в улей, где служит для питания пчел. Запасы пчелы в сотах, залитые сверху медом, так называемая перга – один из продуктов пчеловодства.

Для закрепления обножки на ногах пчелы есть специальные «корзиночки» из удлиненных волосков. Ученые получили их изображения в высоком разрешении и использовали технику, подобную рентгеновской съемке, для изучения внутренней структуры заполненных «корзиночек». Используя эластичные нити, исследователи попытались оторвать от обножки отдельные зерна пыльцы, которые, как казалось, находились в неустойчивом положении. Однако сделать это оказалось неожиданно трудно. Сила, скрепляющая пыльцевые зерна в двадцать раз превышала силу, развиваемую пчелой при полете.

По мнению исследователей, полученные ими результаты могут быть использованы в конструкциях искусственных опылителей-роботов.