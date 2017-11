Усеять ирландское побережье огромными камнями могли простые волны

Группа исследователей провела компьютерное моделирование, чтобы ответить на давно интересовавший геологов вопрос, как огромные камни, некоторые из которых размером с автомобиль, попали на северо-западное побережье Ирландии.

Ранее высказывались предположения, что эти камни были принесены туда гигантским цунами, вызванным падением астероида в Атлантический океан. Но нынешние расчеты показали, что для этого достаточно работы обычных волн прибоя. Исследователи установили, что прибой способен отрывать от коренной породы глыбы весом до 100 тонн и перемещать их на расстояние около сотни метров от берега. Расчеты подтвердились полевыми исследованиями. Самая большая из подобных глыб, известная под названием Annagh Head, имеет размер 4,8 метра, весит 48 тонн и отстоит от верхней кромки прилива на 115 метров.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.