Глифосат будут использовать в Европе еще пять лет

Технический комитет Европейской комиссии после недолгих колебаний утвердил продление разрешения применять гербицид глифосат еще на пять лет. Предыдущая лицензия истекала 15 декабря.

Глифосат (известный также под торговым названием «Раундап») сейчас самый популярный гербицид в мире. Он был разработан компанией «Монсанто» в 1970 году, а с 2000 года, когда истек срок патента, выпускается под разными названиями другими производителями. Однако опасение общественности вызвали опубликованные в 2015 году данные, согласно которым, это вещество может оказаться канцерогенным. Активные споры вокруг глифосата развернулись летом прошлого года, когда истекал срок разрешения на использование его в сельском хозяйстве Евросоюза. Сторонники осторожной политики призывали отказаться от глифосата, их оппоненты требовали более строгих подтверждений наносимого им вреда, которых не находилось. В итоге разрешение продлили, но на короткий срок. Подробнее об этом можно прочитать в очерках «Споры вокруг глифосата» и «Глифосат: полтора года на размышление».

В течение последних двух месяцев постоянный комитет Еврокомиссии по животным, растениям, продовольствию и кормам (PAFF), состоящий из представителей 28 стран, вновь обсуждал разрешение на использование глифосата, но ни один из вариантов решения не мог набрать «квалифицированного большинства» – голосов 16 стран, представляющих не менее 65 % населения Евросоюза. Однако на этот раз за пятилетнюю лицензию проголосовали представители 18 стран, включая Германию и еще три страны, которые при прошлом голосовании были против. Девять стран, среди которых были Франция, Италия и Австрия, не поддержали предложение. Представитель Португалии воздержался.

Но европейцы рассматривают этот пятилетний срок в основном как время на поиск замены глифосату. Министр сельского хозяйства и продовольствия Франции Стефан Травер (Stéphane Travert) сказал в интервью: «Это пять лет, в течение которых мы будем работать над поиском альтернатив, пять лет, в течение которых мы мобилизуем исследования и инновации, чтобы завтра мы могли модифицировать сельскохозяйственную практику для наших фермеров и для окружающей среды».