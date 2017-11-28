Воинский лагерь викингов принес археологам новые находки

Археологи из Бристольского университета нашли новые фрагменты оружия, другие изделия и даже следы построек при раскопках военного лагеря викингов IX века рядом с церковью святого Вистана в Рептоне, в английском графстве Дербишир.

Следы крупного войска викингов, прибывшего в Англию в 872 году, ученые разыскивают, опираясь на данные «Англо-саксонских хроник». В прошлом году археологи из Шеффилдского и Йоркского университетов сумели разыскать и идентифицировать место, где викинги провели зиму 872 – 873 годов. Команда Бристольского университета исследует лагерь, где проходила зимовка 873 – 874 года. За время между этими двумя зимами викинги разгромили короля Мерсии Бургреда и вынудили его отправиться в изгнание, посадив на его престол Кёлвульф, который согласился принести викингам вассальную присягу.

Зимний лагерь у Рептона находился рядом с богатым монастырем, где покоились многие из королей Мерсии. Археологи обнаружили его следы в 1975 году, когда проводили раскопки возле церкви на берегах реки Трент. Они нашли остатки укрепления и некоторые артефакты, подтверждавшие присутствие здесь войска викингов. В ходе раскопок 1980-х годов был найден курган с захоронением как минимум 264 человек. Исследователи полагали, что перед ними убитые в бою викинги, но радиоуглеродное датирование показало, что останки относятся к VII-VIII векам, то есть по крайней мере на сотню лет старше воинского лагеря.

Фото: Cat Jarman

В этот раз археологи Кэт Джерман (Cat Jarman) и Марк Хортон (Mark Horton) провели раскопки к западу от ранее найденного укрепления. Геофизическая разведка показала, что в земле могут скрываться остатки построек. Раскопки показали, что это гравийные платформы, которые могли быть основаниями деревянных сооружений. Среди найденных артефактов было много сломанного оружия, включая фрагменты боевых топоров и стрел. Археологи говорят, что обнаружили следы обработки металла. Также было найдено большое количество гвоздей, в том числе два гвоздя особой формы, которые использовались викингами при постройке кораблей. Свинцовые игральные кости, попавшие в руки археологов, относятся к тому же типу, что игральные кости из других лагерей викингов в Англии IX века. Ученые предполагают, что в этих зданиях находились мастерские, где ремонтировали и изготавливали оружие, чинили корабли, а также занимались другими работами.

Удалось получить и более точную радиоуглеродную дату останков из кургана. Теперь исследователи уверены, что они относятся не к VII-VIII векам, а 870-м годам, то есть соответствуют дате существования лагеря.