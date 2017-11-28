Путин впервые в истории посетит Архиерейский собор

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин посетит Архиерейский собор Русской православной церкви, сообщает РИА Новости.

Архиерейский собор РПЦ пройдет в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве с 29 ноября по 2 декабря. Песков не конкретизировал, в каких именно мероприятиях примет участие глава государства.

Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что приезд Владимира Путина на Архиерейский собор подчеркнет важную роль церкви: «Такое внимание светской власти к церковной жизни говорит о той важной роли, которую играет церковь в современном обществе».

Легойда отметил: «В данном случае президент принял решение приехать в храм Христа Спасителя, где проходит Архиерейский собор. Это, как представляется, подчеркивает особое отношение к церкви, высокую оценку ее значения в жизни государства и общества в целом».