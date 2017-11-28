СМИ назвали причину неудачного пуска с Восточного

Нештатная ситуация при запуске с космодрома Восточный в Амурской области ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутником дистанционного зондирования «Метеор-М» могла быть вызвана человеческим фактором, заявил «Интерфаксу» источник в ракетно-космической отрасли.

Собеседник агентства отметил: «По предварительным данным, возникла ошибка в полетном задании ракеты-носителя и разгонного блока "Фрегат", в результате чего первый импульс был выдан не в той ориентации, которая необходима, поэтому разгонный блок вместе со спутником вошел в атмосферу и упал в Атлантический океан».

Ранее стало известно, что спутник не вышел на связь после того, как, по предварительным расчетам, должен был достигнуть целевой орбиты. В Роскосмосе подтвердили, что специалистам ведомства не удалось установить связь со спутником «Метеор-М» из-за отсутствия аппарата на целевой орбите.

Это второй пуск в истории космодрома Восточный. Первый пуск, в присутствии президента России Владимира Путина, также прошел неудачно.