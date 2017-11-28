28 ноября 2017, 09:02
Российские регионы получат дотации почти на 12 млрд рублей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 11,58 млрд рублей между бюджетами 23 субъектов федерации, сообщается на официальном сайте российского правительства.
Средства направлены «на финансирование в ноябре – декабре 2017 года первоочередных расходов регионов, в том числе на оплату труда работников бюджетной сферы», говорится в сообщении.
В частности, средства получат Чечня, Ингушетия, Карелия, а также Ивановская, Орловская, Пензенская области и другие регионы.
Дотации будут предоставляться в соответствии с соглашениями, заключаемыми Минфином РФ и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов.
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