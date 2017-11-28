МОК признал Родченкова правдивым свидетелем

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) признала правдоподобными показания информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) и бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о допинговой системе в российском спорте, сообщает Reuters.

Напомним, ранее Родченков, со слов его адвоката, изъявил готовность представить доказательства применения допинга российскими футболистами, в том числе членами национальной сборной на чемпионате мира 2014 года, а также выступил с новыми обвинениями в адрес вице-премьера РФ, бывшего министра спорта Виталия Мутко.

В Российском футбольном союзе обвинения отвергли, а почетный президент РФС Виталий Колосков счел, что Родченков делает подобные заявления просто потому, что его забыли.

Однако в МОК отмечают: «Дисциплинарная комиссия пришла к выводу, что какая бы ни была у него мотивация и какие бы противоправные поступки в прошлом он не совершал, Родченков говорил правду, когда объяснял тайную схему, в которой он участвовал».

Дисциплинарная комиссия МОК также полагает, что Родченков «является правдивым свидетелем, его заявления отражают реальность и могут быть использованы в качестве достоверных доказательств».

Между тем МОК пожизненно дисквалифицировал уже 19 российских спортсменов — участников Олимпиады-2014 в Сочи, которые якобы попались на применении допинга.