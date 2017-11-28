Росстат отметил снижение «индекса селедки под шубой»

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) рассчитала, во сколько в этом году обойдется россиянам приготовление оливье и селедки под шубой — наиболее популярных праздничных салатов, сообщает «Интерфакс».

Стоимость набора продуктов для приготовления оливье на четверых человек (консервированные огурцы, консервированный зеленый горошек, картофель, морковь, яйца, вареная колбаса, майонез и лук) составит 311 рублей 83 копейки. «Индекс оливье» в этом году вырос на 1,21% в сравнении с прошлым годом, когда традиционный «новогодний» салат обошелся россиянам в 308 рублей 11 копеек.

При этом стоимость продуктов для селедки под шубой (соленая сельдь, картошка, свекла, морковь, яйца, майонез и лук) снизилась на 0,86% — со 153 рублей 86 копеек до 152 рублей 54 копеек.

В Росстате уточняют, что за последний год подорожали почти все продукты, входящие в состав рассматриваемых салатов, кроме куриных яиц — они, по подсчетам статистиков, подешевели более чем на 12%.