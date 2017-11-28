СБУ обвинила Россию в подготовке к фальсификации выборов президента Украины

Заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко заявил журналистам портала «112 Украина», что Россия ведет работу по фальсификации президентских выборов на Украине в 2019 году.

«То, что мы видим, — основные направления российских спецслужб сейчас идут внутрь страны. Уже никто не верит в быструю и молниеносную войну, все наши противники рассчитывают, что власть можно поменять изнутри путем подкупа, путем договоренностей, путем других вещей, и идет целенаправленная работа — подготовка к выборам 2019 года», — заявил Кононенко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что до выборов осталось два года и надо еще многое сделать, в частности, внести изменения в основной закон страны. «Что касается моего окружения, я подтверждаю, что в окружении ведутся разговоры о конституционных изменениях, потому что мое окружение — это 45 млн украинцев», — заявил он.