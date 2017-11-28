СМИ узнали о поисках пропавшего спутника на нерасчетной орбите

Роскосмос в настоящее время ведет активный поиск разгонного блока «Фрегат» со спутником дистанционного зондирования «Метеор-М», который может находиться на нерасчетной орбите. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Пока рано говорить, что с "разгонником", то есть упал ли он или взорвался. По нашим данным, было первое включение двигательной установки разгонного блока. После этого "Фрегат" должен был выйти в определенную точку, где его траекторию зафиксировали бы наземные станции слежения. Однако в эту точку он не вышел», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что если блок обнаружится на нерасчетной орбите, «будут предприняты попытки связаться с ним и скорректировать его орбиту».

По мнению источника, сейчас делать какие-то выводы преждевременно. О гибели спутника можно будет говорить, если он не будет найден на целевой орбите в течение суток.

Ранее сообщалось об успешном старте ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 19 космическими аппаратами. Роскосмос заявил об успешном выводе на заданную промежуточную орбиту спутника «Метеор-М». Однако позднее в госкорпорации признали, что на связь с ним выйти не удалось.