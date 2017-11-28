Совбез России предложил создать альтернативный интернет в БРИКС

Совет безопасности России поручил Минкомсвязи и МИД РФ создать в странах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) собственную систему корневых серверов DNS. Об этом сообщает РБК со ссылкой на подтвержденный источником протокол заседания.

В документе указывается на необходимость существования системы, «независимой от контроля ICANN, IANA и VeriSign и способной обслуживать запросы пользователей перечисленных стран на случай сбоев или целевых воздействий». Причиной называют серьезную угрозу безопасности России от возможностей западных стран проводить наступательные операции в информационном пространстве.

Эксперты заявили изданию, что в рамках существующего интернета невозможно достигнуть полной независимости. Для достижения поставленной Совбезом цели придется создать альтернативный интернет, отличный от уже существующего.

Специалисты также сочли избыточной инициативу Совбеза, поручившего ФСБ ввести идентификацию пользователей онлайн-игр, так как в игровых чатах якобы общаются террористы.