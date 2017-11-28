Мемория. Константин Симонов

28 ноября 1915 года родился Константин Симонов, поэт, прозаик, драматург, журналист, редактор, общественный деятель.

Личное дело

Константин Михайлович Симонов (1915 – 1979) родился в Петрограде в семье генерал-майора Генерального штаба Михаила Симонова и княжны Александры Леонидовны Оболенской. Отец его пропал без вести в Гражданскую войну. В 1919 году мать с сыном переехала в Рязань, где вышла замуж за военспеца, бывшего полковника царской армии А. Г. Иванишева.

После окончания семи классов школы Константин Симонов поступил в фабрично-заводское училище. Затем работал токарем в мастерских Межрабпомфильма, а в 1934 поступил в Литературный институт. Тогда же начал публиковать свои стихи. В 1938 году был назначен редактором «Литературной газеты». После окончания Литературного института поступил в аспирантуру ИФЛИ (Институт истории, философии, литературы). Осенью 1939 года впервые отправляется на войну, став сотрудником газеты «Героическая красноармейская» на Халхин-Голе.

После возвращения в Москву продолжает литературную деятельность. Его пьесы «История одной любви» и «Парень из нашего города» ставятся в Театре имени Ленинского комсомола. Вторая из этих пьес пользовалась большим успехом и надолго вошла в репертуар советских театров. Учится на курсах военных корреспондентов при Военно-политической академии.

С началом Великой Отечественной войны становится военным корреспондентом в действующей армии. Его материалы публикуются в газетах «Известия», «Боевое знамя», «Комсомольская правда», «Красная звезда». Фронтовые поездки Симонова простирались от Заполярья до Черного моря. Он чудом избежал окружения под Могилевом, побывал в осажденной Одессе, вернувшись оттуда на подводной лодке, высаживался в тыл противника за полярным кругом, попал под бомбежку в отбитой десантом моряков Феодосии, работал на Волге, под Брянском, в Закавказье, ходил в разведку, участвовал в атаках, «мог писать в походе, на машине, в блиндаже, между двух боев, в ходе случайного ночлега, под обгорелым деревом». В 1942 году в «Правде» было напечатано знаменитое стихотворение Симонова «Жди меня».

В 1943 году получил звание подполковника. В 1944 – 1945 года побывал в Румынии, Болгарии, Югославии, Польши и Германии, был свидетелем боев за Берлин, присутствовал при подписании акта о капитуляции Германии. Был награжден медалями «За оборону Москвы», «За оборону Кавказа», орденам Красного Знамени и Отечественной войны 1-й степени. За годы войны им были написаны пьесы «Русские люди», «Жди меня», «Так и будет», «Под каштанами Праги» повесть «Дни и ночи», две книги стихов «С тобой и без тебя» и «Война».

После войны побывал во многих зарубежных командировках. С 1946 года – заместитель генерального секретаря Союза писателей СССР, тогда же возглавил редакцию журнала «Новый мир». К этому времени Симонов был уже многократным лауреатом Сталинской премии (1942 – за пьесу «Парень из нашего города», 1943 – за пьесу «Русские люди», 1946 – за роман «Дни и ночи», 1947 – за пьесу «Русский вопрос», 1949 – за сборник стихов «Друзья и враги», 1950 – за пьесу «Чужая тень»). Но официальное признание получали лишь те работы Симонова, который строго следовали определенным властями идеологическим курсом. Например, полностью пропагандистские пьесы «Русский вопрос» и «Чужая тень» отражали объявленный партией курс на борьбу с космополитизмом. Стихи Симонова все чаще превращались в рифмованную публицистику. Даже небольшое отклонение в творчестве тут же встречало яростную критику, как произошло с повестью «Дым отечества», посвященной разоренной войной Смоленщине. Роман «Товарищи по оружию» Симонову пришлось неоднократно править.

В 1950 году на посту редактора «Нового мира» Симонова сменяет Александр Твардовский, но через четыре года Твардовский был в первый раз снят с этой должности и до 1958 года журнал вновь возглавлял Симонов, который не изменил курс Твардовского на публикацию произведений, вызывавших порой гнев надзирающих органов.

В 1958 году Константин Симонов оставил пост редактора «Нового мира» и отправился в Ташкент, где работал до 1960 года корреспондентом «Правды» в Средней Азии. Он побывал на Памире, в горах Тянь-Шаня, в Каракумах, посещал стройки новых газопроводов. Но и в Средней Азии война оставалось главной темой литературного творчества Константина Симонова. Именно там он написал свой знаменитый романа «Живые и мертвые» (1959). За ним последовали романы «Солдатами не рождаются» (1964) и «Последнее лето» (1971), которые составили трилогию «Живые и мертвые», посвященную трем этапам Великой Отечественной войны: первым неделям боев, битве на Волге и освобождению Белоруссии.

В течение нескольких лет Симонов готовил книгу «Сто суток войны», в которой объединил дневниковые записи 1941 года с позднейшими размышлениями. Книга был набрана в трех последних номерах «Нового Мира» за 1967, но из-за противодействия военной цензуры была опубликована только семь с лишним лет спустя, да и то с огромными купюрами. В 1976 вышли два тома под названием «Разные дни войны», куда вошли дневники Симонова за 1942 – 1945 годы с его комментариями.

Умер Константин Симонов в Москве 28 августа 1979 года.

Чем знаменит

Берлин, 1967 Eva Brüggmann

Трилогия «Живые и мертвые», ставшая главным прозаическим произведением Симонова отмечала серьезное изменение в литературе социалистического реализма. В центре внимания в военном романе стали полные глубокого драматизма отношения между личностью, народом и историей. Главной силой исторического процесса становится формирование народного самосознания, а не мудрое руководство партии, а сама история оценивается через человеческие судьбы. Новый путь в советском романе прокладывать оказалось нелегко, хотя Симонов был одним из самых влиятельных людей в Союзе писателей. Тем не менее, когда в 1957 году он напечатал предшествующие трилогии повести «Пантелеев» и «Еще один день», посвященные событиям 1941 года, он подвергся мощному удару критики. В этих повестях Симонов сделал первую попытку осмыслить и проанализировать события начала войны, впервые показал командиров, запуганных предвоенными репрессиями и задавался вопросами вроде такого: «Почему у нас боятся донести о неудаче больше самой неудачи, боятся ответственности за потери больше, чем самих потерь?». В ответ он получил рецензии с характерными заголовками «В кривом зеркале», «Не искажать исторической правды», обвинения в том, что он порочит советскую армию. «Литературная газета» писала: «У Симонова в рассказе "Пантелеев" и повести "Еще один день" – целая галерея идиотов и трусов, носящих различные воинские звания». Критика не остановила Симонова. Он взялся за написание романа «Живые и мертвые», главы которого представляют собой отдельные истории, случившиеся в первый год войны, за ним последовали два других романа трилогии.

О чем надо знать

Свое несомненно привилегированное положение среди советских писателей Константин Симонов неоднократно использовал для помощи другим писателям, чьи сочинения не могли пробиться через цензурные запреты. Будучи главным редактором «Нового мира», он помог выйти в свет роману Дудинцева «Не хлебом единым», благодаря Симонову была напечатана ждавшая публикации десять лет повесть В. Кондратьева «Сашка», он участвовал в борьбе за разрешение спектаклей Театра на Таганке и «Современника». Многие другие книги, переводы, сценарии, фильмы, выставки брал под защиту Константин Симонов. Он написал предисловие к первой публикации «Мастера и Маргариты» в 1966 году в журнале «Москва». Большой резонанс вызвало его выступление на межвузовском совещании по вопросам изучения советской литературы (1956 года), где он критиковал постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград». В тот же год в «Новом мире» Симонов опубликовал «Литературные заметки», где доказывал, что вторая редакция романа «Молодая гвардия» (которую Фадеев сделал под напором критики, обвинившей его в недооценке руководящей роли партии в подпольном движении) оказалась хуже первой.

Прямая речь

«Примат общественных интересов над личными связан с высокой идейностью людей, строящих коммунизм, с творческим характером их труда — это реальная правда жизни. Но слово «примат», как известно, обозначает «преобладание», а не вытеснение, не подмену, не забвение личного во имя общественного. Между тем в каких разных формах именно забвение личного нашло себе выражение во многих наших прозаических книгах! И в форме изъятия, и в форме умолчания, и в форме поверхностного, небрежного изображения. Как часто жертвенное самоотречение, добровольное самообеднение фигуры, выбранной в качестве положительного героя, выдавались в книгах за выражение все того же примата общественного над личным».

Из выступления Константина Симонова на Втором всесоюзном съезде советских писателей (1954)

«Почему я так долго говорю обо всем этом, самом тяжелом, трудно объяснимом и трудно переносимом даже в воспоминаниях, когда обращаюсь к годам своей юности? Ведь было тогда много и всякого другого, совершенно не похожего на все это, далекого от этого. Вот именно! В этом, очевидно, все дело, хотя многие страницы, написанные мною до сих пор, как бы входят в противоречие с началом этой рукописи, заявкой на рассказ или, вернее, на попытку анализа отношения человека, или людей моего поколения, к Сталину, не могу обойтись без этих страниц, ибо отсюда, с этого пункта, и начинаются противоречия внутренней оценки Сталина. Противоречия, где-то заложенные еще тогда, приглушенные, задавленные в себе в результате где-то трусости, где-то упорного переубеждения самого себя, где-то насилия над собой, где-то желания не касаться того, чего ты не хочешь касаться даже в мыслях. И все же первые корни двойственного отношения к Сталину — там, в тридцатых годах. Осознанные, неосознанные, полуосознанные, но все-таки где-то в душе произраставшие. А в полный рост эти противоречия не пошли, не дали ростков тогда не потому, что, как теперь часто говорят, мы ведь тогда этого не знали, это мы потом, после XX съезда, все узнали. Многое, конечно, узнали только после XX съезда, это верно. Но отнюдь не все. Было и такое, о чем можно было и следовало думать до XX съезда, и оснований для этого было достаточно. Решимости не хватало куда больше, чем оснований».

Константин Симонов «Глазами человека моего поколения. Размышления о Сталине» (1979)

«Одна из трагических черт минувшей эпохи, связанных с понятием "культа личности", заключается в противоречии между тем, каким был Сталин на самом деле, и каким он казался людям. И едва ли стоит смягчать это, уже теперь прочно закрепленное в нашем сознании, трагическое противоречие. Я глубоко убежден, что в книгах, изображающих историю нашего общества, будет рассказана вся правда о всех сторонах нашей жизни в разные эпохи, в том числе и вся правда о Сталине. Это необходимо для нормального развития нашего общества, и это, безусловно, будет сделано. Но не думаю, что мы, писатели, должны при этом делать вид, что уже тогда, в эти годы знали все наперед».

Константин Симонов, из предисловия к собранию сочинений (1966)

«Феномен «Жди меня», вырезаемого, перепечатываемого и переписываемого, посылаемого с фронта домой и из тыла – на фронт, феномен стихотворения, написанного в августе 1941 на чужой даче в Переделкино, адресованного вполне конкретной, земной, но в эту минуту – далекой женщине, выходит за рамки поэзии. «Жди меня» – молитва атеиста, заговариванье судьбы, хрупкий мост между жизнью и смертью, и оно же – опора этого моста. В нем предсказано, что война будет долгой и жестокой, и угадано, что человек – сильнее войны. Если любит, если верит».

А. Кириллов «Константин Симонов»

10 фактов о Константине Симонове

Константин Симонов – псевдоним, придуманный в 1939 году. При рождении будущий поэт и писатель получил имя Кирилл. Но поскольку он плохо выговаривал звуки «р» и «л», то выбрал имя, в котором их не было.

Первой женой Симонова была писатель Наталья Гинзбург (Соколова), второй – литературный редактор Евгения Ласкина, третьей – актриса Валентина Серова, четвертой – искусствовед Лариса Жадова-Гудзенко, вдова фронтового товарища Симонова поэта Семена Гудзенко.

Валентине Серовой посвящен сборник стихов «С тобой и без тебя», стихотворение «Жди меня», она стала прототипом главной героини пьесы «Парень из нашего города». В 1943 году по произведениям Симонова был снят фильм «Жди меня», где Серова исполнила главную роль.

В романе Солженицына «В круге первом» Симонов появляется под фамилией Галахов, его книгу читает и комментирует один из героев романа инженер Хоробров.

Когда в 1966 году журнал «Вопросы литературы» опубликовал статью Лили Брик о Маяковском, и это вызвало недовольство газеты «Известия», именно Симонов вступился за Лилю Брик, написав: «Нравится или не нравится Л. Ю. Брик авторам статьи, но это женщина, которой посвящен целый ряд замечательных произведений Маяковского. Это женщина, с которой связано 15 лет творчества поэта. Наконец, это женщина, которая была для Маяковского членом его семьи и о которой в своем последнем письме он писал «Товарищу правительству», прося позаботиться о ней наравне с матерью и сестрами».

Симонов перевел на русский язык несколько стихотворений Редьярда Киплинга.

Сын Симонова Алексей стал кинорежиссером, журналистом и правозащитником, с 1991 года возглавил Фонд защиты гласности.

В последние два десятилетия жизни Константин Симонов много работал для кино. Ему принадлежат сценарии фильмов «Живые и мертвые» (1964), «Возмездие» (1967, по второй части трилогии «Живые и мертвые» – «Солдатами не рождаются»), «Если дорог тебе твой дом» (1967, документальный), «Гренада, Гренада, Гренада моя» (1968, документальный фильм, кинопоэма), «Случай с Полыниным» (1971), «Чужого горя не бывает» (1973, документальный фильм о вьетнамской войне), «Шел солдат» (1975, документальный фильм), «Солдатские мемуары» (1976, телефильм), «Обыкновенная Арктика» (1976), «Константин Симонов: остаюсь военным писателем» (1975, документальный фильм), «Двадцать дней без войны» (1972).

Симонов завещал развеять свой прах на Буйничском поле под Могилевом, где 13 июля 1941 года он видел, как стоял насмерть 388-й стрелковый полк. В романе «Живые и мертвые» именно там встретились два центральных героя – Серпилин и Сенцов. На установленном там камне написано: «Всю жизнь он помнил это поле боя и здесь завещал развеять свой прах».

В честь Константина Симонова назван астероид 2426.

Материалы о Константине Симонове

Статья о Константине Симонове в русской Википедии

Статья о Константине Симонове в энциклопедии «Кругосвет»

Константин Симонов в проекте «Хронос»

Константин Симонов читает «Жди меня»

Стихи и жизнь Константина Симонова