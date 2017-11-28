Новая лаборатория Сколтеха поможет избавиться от станков

Сегодня в Сколковском институте науки и технологий открылась уникальная лаборатория аддитивного производства – послойной печати изделий на 3D-принтере. Лаборатория займется развитием новых методов послойного создания деталей и тестированием новых материалов для 3D-печати. Кроме того, в лаборатории будут сопоставлять свойства материалов до и после печати, а также с помощью математических моделей создавать на принтере изделия с заданными характеристиками.

Среди присутствовавших на открытии лаборатории – ректор Сколтеха Александр Кулешов, руководитель новой научной площадки Искандер Ахатов, представители швейцарской компании Oerlikon, лидера рынка полупроводниковых технологий, и Мюнхенского технического университета.

Александр Кулешов, ректор Сколковского университета науки и технологий (Сколтех) подчеркнул перспективность исследований новой лаборатории: «По итогам нескольких месяцев работы с 3D-принтингом можно сказать, что у нас есть много находок в этой области. Но в то же время мы понимаем, что технология 3D-печати сложнее, чем кажется на первый взгляд. Недостаточно просто купить принтер и ждать, когда все сложится само собой – нужна кропотливая работа сотрудников университета. Но мы видим, что у данной технологии есть перспектива, которая рано или поздно завоюет мир, и мы забудем о станках, на которых сегодня работают все крупные машиностроительные компании».

О работа лаборатории рассказал ее руководитель Искандер Ахатов, директор центра по проектированию, производственным технологиям и материалам Сколтеха: «Лаборатория на сегодняшний день занимается изучением механических и физических свойств материалов до и после 3D-печати, а также разработкой математических моделей, которые позволят прогнозировать свойства материалов после такой печати на основе, в том числе, геометрических и физических характеристик. Кроме того, эти модели нужны для того, чтобы уметь изменять режим обработки в 3D-принтере, чтобы достигать нужных свойств детали».

Ряд ведущих российских предприятий в металлургической промышленности и производстве медицинских приборов проявили интерес к лаборатории. Оценили ее и зарубежные коллеги. По словам Николауса Адамса, профессора Мюнхенского технического университета, в лаборатории установлено технически совершенное оборудование, которое позволяет расширить границы возможного в области автомобилестроения и аэрокосмической отрасли. «Мы были поражены тем, чего Сколтеху удалось достичь за короткое время», – поделился впечатлениями профессор Мюнхенского технического университета.

Так, лаборатория оснащена самыми крупным в России 3D-принтером InssTek MX1000, предназначенным для производства изделий из меди, алюминия, титана и других металлов (актуально для авиации, автомобилестроении, космической и медицинской отраслях), принтером Trumpf TruPrint 1000, работающим с нержавеющей сталью, моделью 3DCeram Ceramaker 900, производящей детали керамики (в том числе индивидуальные имплантаты), и 3D Systems ProJet 4500, создающим изделия из пластика.

Сотрудники лаборатории будут заниматься не только фундаментальными исследованиями, но и разработкой прикладных технологий, а также созданием изделий.