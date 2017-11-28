Российский «ЭкзоАтлет» выходит на японский рынок

Сколковская компания «ЭкзоАтлет» и компания «Cosmo & Company» из Южной Кореи договорились о создании совместного предприятия, которое займется продвижением продукции резидента «Сколково» на японском рынке. Соответствующие документы были подписаны в Технопарке «Сколково». Согласно договору, сколковская компания предоставляет продукт, сервисное сопровождение и учебные программы, а корейская сторона занимается менеджментом, маркетингом и сертификацией.

Экзоскелеты производят в четырех странах: в России, США, Израиле и Японии. Японская компания Cyberdyne с капитализацией в полтора миллиарда долларов производит экзоскелет HAL (Hybrid Assistive Limb). Российский продукт использует другой алгоритм, и стоит втрое дешевле конкурента. Стоимость, по мнению японских врачей, заинтересовавшихся альтернативой HAL , является неоспоримым преимуществом российской разработки.

«Cosmo & Company» имеет в Японии ряд активов, что позволит до конца года зарегистрировать в Токио новое совместное предприятие. Планируется, что в начале 2018 г. будет инициирован процесс сертификации в Японии продукции «ЭкзоАтлета», длительность которого составит от восьми месяцев до года.

По мнению сооснователя компании «ЭкзоАтлет» Екатерины Березий, выходить на японский рынок с партнером, который там уже присутствует, стратегически более эффективно. «Экзоскелет – это совершенно новый тренд, и найти тех, кто в принципе разбирается в этой теме, кто понимает, как работать с этим оборудованием, как работать с клиниками и развивать этот новый реабилитационный тренд – нелегкая задача, – поясняет Екатерина Березий. – Если именно такой партнер привлекает инвестиции и готов развивать новые рынки, это очень здорово. Конкурировать с российской робототехникой в Японии – большой вызов, и мы гордимся тем, что нашли партнеров, которые верят в нас, так же, как мы верим в наш продукт».

Деннис Ан, CEO of Cosmo & Company отмечает, что российский «ЭкзоАтлет» –технически очень совершенный и передовой продукт. «Япония стала первой страной, в которой мы выступаем партнерами по созданию совместной компании, потому что там очень быстро развиваются технологии, в особенности робототехника. Именно поэтому мы делаем в Японии первый шаг по глобализации продукции нашего совместного с «ЭкзоАтлетом» предприятия», – говорит представитель южнокорейской компании.

В свою очередь, Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково», отмечает успешную реализацию идеи резидента, возникшей три года назад: «”ЭкзоАтлет” является одним из самых известных и значимых брендов. Все начиналось в 2014 году с блестящей идеи, которая с помощью «Сколково» материализовалась в 60 уже проданных экзоскелетов и сотрудничество с 35-ю клиниками. А на прошлой неделе компания “ЭкзоАтлет” была отмечена премией “Сделано в России” от журнала “Сноб”».

Следующей страной, где будет продвигаться российский продукт, станет Китай. Корейцы уже инвестировали в «ЭкзоАтлет» 1,2 млн долларов на развитие азиатских рынков (включая Китай), и еще 800 тысяч долларов правительство Южной Кореи выделило в качестве гранта на развитие компании у себя в стране. Финансовые условия нового соглашения о создании совместного предприятия в Японии партнеры не разглашают.