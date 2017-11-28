СКР обвинил Родченкова в подмене результатов допинг-проб

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко поделилась данными о ходе расследования в отношении информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) и бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, сообщает «Интерфакс».

Напомним, в сентябре Басманный суд Москвы заочно заключил Родченкова под арест и объявил его в международный розыск в рамках расследования дела о злоупотреблениях должностными полномочиями.

Петренко рассказала: «Было установлено, что Григорий Родченков самостоятельно распространял препараты спортсменам и тренерам, достоверные свойства которых им не были известны, но впоследствии установленные как допинг, а уничтожив допинг-пробы спортсменов и обвинив Россию в реализации некой допинговой программы, тем самым скрыл результаты своей преступной деятельности в Антидопинговом центре».

С одной стороны, СКР заявляет о невозможности вскрытия бутылок, содержащих образцы мочи спортсменов для допинг-проб вопреки утверждениям комиссии МОК под руководством Ричарда Макларена — к такому выводу пришли российские эксперты.

С другой стороны, Следственный комитет признал наличие уязвимости в базе данных лабораторной информационной системы, подчеркнув, что Родченков и другие сотрудники Московской антидопинговой лаборатории «имели возможность бесконтрольно изменять их (результаты тестирования спортсменов) с целью создания ложных доказательств».

Ранее Родченков, со слов его адвоката, изъявил готовность представить доказательства применения допинга российскими футболистами, в том числе членами национальной сборной на чемпионате мира 2014 года, а также выступил с новыми обвинениями в адрес вице-премьера РФ, бывшего министра спорта Виталия Мутко.

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) признала показания Родченкова правдоподобными, а его самого назвала правдивым свидетелем, чьи «заявления отражают реальность и могут быть использованы в качестве достоверных доказательств».