Собчак обвинили в «накрутках» при сборе подписей

Активисты движения «Протестная Москва» заявили, что «ради интереса» проследили за количеством регистрируемых подписей в поддержку Ксении Собчак, и пришли к выводу, что подписи «тупо рисуются».

Причиной такого вывода стал тот факт, что 24 ноября за час было «собрано» 10 тысяч подписей.

В штабе телеведущей, объявившей о своем желании баллотироваться на пост президента РФ, связали эту цифру с участием Собчак в программе Владимира Соловьева. Эфир состоялся 23 ноября.

Консультант штаба Виталий Шкляров назвал активистов «Протестной Москвы» «глупыми анонимами». Движение является проектом команды Навального.