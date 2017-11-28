Минздрав назначил нового главу онкоцентра имени Блохина

Временно исполняющим обязанности директора Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина (РОНЦ) в Москве назначен заведующий отделением абдоминальной онкологии РОНЦ Иван Стилиди, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РФ.

В ведомстве уточнили, что Стилиди работает в онкоцентре с 1988 года.

Прежний глава онкоцентра Михаил Давыдов объявил коллегам и подчиненным о «полном прекращении медицинской деятельности» после того, как Минздрав отказался продлевать с ним трудовое соглашение.

Официальная причина отказа от сотрудничества с Давыдовым не озвучивалась, однако СМИ связывают смену руководителя онкоцентра со скандалом вокруг взимавшейся там платы за бесплатные услуги. Генпрокуратура внесла в Минздрав представление по итогам проведенной ее сотрудниками проверки деятельности РОНЦ: с 2015 года в клинике взимали плату с пациентов за услуги, которые либо финансируются из бюджета, либо покрываются полисом ОМС. В общей сложности поборы затронули более 2,2 тысячи человек. Михаил Давыдов, комментируя ситуацию, назвал ее «подраздутой».