СМИ узнали о возможной высылке из России шведских дипломатов

С территории Российской Федерации могут быть высланы два дипломата Швеции, сообщает информационное агентство ТТ со ссылкой на информированный источник.

«Швеция приняла ряд мер, которые коснулись нескольких человек, и Россия выбрала эту ответную меру», — отметил собеседник агентства.

В российском посольстве и шведском МИД от комментариев отказались. Советник-посланник Тубиас Лоренцон предложил РИА Новости обратиться в пресс-службу шведского МИД в Стокгольме.

29 октября шведские журналисты обвинили «русских хакеров» в массовой рассылке электронных писем с вирусами-вымогателями от имени известных в Швеции компаний Telia и Postnord. Сообщалось, что пострадали около 20 тысяч человек.

В конце сентября посол Швеции в Москве Петер Эриксон заявил, что отмечены попытки российского государства или отдельных россиян повлиять на ход выборов в шведский риксдаг.