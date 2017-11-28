Путин подписал закон о tax free

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в России системы компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) иностранным гражданам, сообщает РБК.

После вступления закона в силу граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС), смогут вернуть НДС на приобретенные в России товары (за исключением подакцизных).

Главными условиями получения tax free является совершение покупок в течение одного дня на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога, а также вывоз товаров через пункты пропуска, установленные российским правительством.

Хотя закон вступает в силу через месяц после опубликования (27 декабря), полностью эта система заработает не ранее 1 января 2018 года, когда в России начнется очередной налоговый период по НДС.