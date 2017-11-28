На матчи ЧМ-2018 уже продано более 700 тысяч билетов

Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила о реализации 742 760 билетов на игры Чемпионата мира 2018 года. Как рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе организации, самыми заинтересованными болельщиками оказались россияне, граждане США, Бразилии, Германии, Китая.

Также агентству сообщили, что международный спрос на билеты составляет уже 47%.

Отборочная кампания завершилась 16 ноября, уже известны все 32 участника чемпионата. Жеребьевка турнира состоится 1 декабря.

28 ноября ФИФА сообщила о презентации официального плаката ЧМ-2018. На нем изображен легендарный советский вратарь Лев Яшин.